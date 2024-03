Não foi o começo mais brilhante do leão, mas ainda assim houve mais do que tempo para dar a volta ao texto e consolidar a liderança da Liga, com a vitória desta noite na receção ao Boavista, por 6-1.

A equipa de Ruben Amorim até entrou praticamente a perder, mas depois, muito à boleia da dupla Paulinho&Gyökeres – principal do sueco – o Sporting foi outro.

Um leão ferido

Os leões chegavam a este jogo feridos, depois da derrota em Bérgamo, que culminou na eliminação da Liga Europa, aos pés da Atalanta. Feridos e desfalcados, já que Pedro Gonçalves e Marcus Edwards, lesionados, eram baixas certas.

Mas as mudanças de Ruben Amorim não se ficaram pelos dois atacantes: St. Juste, Gonçalo Inácio e Esgaio também caíram das opções do técnico. Foram chamados ao onze Coates, Nuno Santos, Morita, Catamo e Paulinho.

FILME E FICHA DE JOGO.

No Boavista, Ricardo Paixa fez três mudanças em relação à vitória ante o Moreirense, na última ronda: Vukotic, Ibrahima Camará e Bruno Lourenço dão o lugar a Makouta, Seba Pérez e Reisinho.

Uma entrada em falso, com a pantera a aproveitar

Matheus Reis e Ruben Amorim foram homenageados antes do apito inicial, por terem atingido os 150 e 200 jogos de verde e branco, respetivamente. Talvez por isso, ou não, o Sporting tenha entrado adormecido na partida. E a pantera castigou.

Aos três minutos, Makouta aproveitou uma defesa incompleta de Franco Israel e rematou para o 1-0.

Alvalade sentiu o golo, e esteve até mais intranquilo do que o costume. Mas lá dentro, os comandados de Amorim mantiveram a cabeça fria.

Hjulmand ofereceu o critério de sempre com bola, Morita esticou o jogo quando pôde e Paulinho, apesar de não estar a jogar na posição de origem, deu-se muito ao jogo.

Paulinho, o início da reviravolta

Gyökeres ameaçou duas vezes, Trincão também tentou a sorte, e em cima do minuto 45 – haveria lá melhor altura para empatar –, Paulinho serviu o sueco para o 1-1. O Sporting foi com outra cara para o intervalo.

Se o Boavista pouco ou nada tinha feito em termos ofensivos após o golo, menos fez após o reatamento na partida, até porque o leão cresceu, e não foi preciso esperar muito para se consumar uma reviravolta que parecia uma questão de tempo até acontecer.

Diomande ainda desperdiçou uma bola fácil, mas a seguir, aos 54 minutos, Geny Catamo ofereceu um «rebuçado» a Paulinho e o avançado aproveitou-o. 2-1, e o encontro no bolso da formação de Alvalade.

Gyökeres, o leão mais insaciável

Não é que o Boavista se tenha exposto mais, mas naturalmente caiu de produção. E foi aí que o leão carregou ainda mais, mais concretamente Gyökeres.

O avançado de 25 anos fez o 3-1 numa jogada individual, aos 68 minutos, e completou o hat-trick dez minutos depois, na conversão de um penálti. Insaciável, ainda serviu Nuno Santos para o 5-1, aos 88 minutos, antes de Paulinho fechar a contagem nos descontos, na sequência de uma bola parada.

Insaciável parece Gyökeres, e parece também o Sporting, que consolida assim a liderança. Agora vem aí a pausa das seleções, antes da fase final de uma temporada em que os leões estão na pole position para conquistarem o título.