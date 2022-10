O comportamento do público no jogo frente ao Casa Pia custou ao Sporting uma multa de onze mil euros, sendo que 1.500 euros dizem apenas respeito à exibição de tarjas e 9.500 são pelo uso de material pirotécnico.

No entanto, a multa de onze mil euros é apenas para já: o Conselho de Disciplina ainda aguarda pelo relatório policial. Na zona da Juventude Leonina, recorde-se, houve confrontos entre adeptos e as forças de segurança, pelo que o castigo pode ser aumentado numa próxima reunião disciplinar, após análise do relatório da polícia.

Por fim, vale a pena referir que a expulsão de Jorge Vital custa ao treinador de guarda-redes um jogo de suspensão.