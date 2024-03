O Sporting anunciou, esta segunda-feira, a criação do «SCP Cashback», um serviço que permite aos sócios «ganhar ainda mais no apoio ao clube e receber de volta parte do valor, nas compras realizadas no universo SCP», tal como refere o clube, em comunicado.

Apesar do serviço só ficar disponível, por completo, a partir da próxima temporada, no dérbi do próximo dia 6 de abril, frente ao Benfica, os leões apresentam um «piloto de teste», para que os sócios com «Gamebox», no Estádio José Alvalade, possam colocar à venda o lugar, caso não consigam assistir ao encontro.

Os adeptos vão poder colocar à venda o lugar de «Gamebox», entre os dias 25 e 28 de março, através do site oficial do clube.