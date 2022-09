O futebolista Joelson Fernandes, que voltou antecipadamente ao Sporting após findado o empréstimo ao Basileia, integra a lista B do Sporting para a Liga dos Campeões, atualizou a UEFA, nas últimas horas.

O elenco da lista secundária dos leões conta também, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, com o central Gonçalo Inácio, que está na lista B por ter nascido depois de 1 de janeiro de 2001, como jogador formado localmente.

Ao todo, a lista B conta com 23 jogadores, que se juntam aos 24 que já eram conhecidos da lista A, sendo que as inscrições de jogadores podem ser feitas até às 24 horas anteriores do dia do jogo.

O Sporting joga a primeira jornada da fase de grupos na quarta-feira, pelas 17h45, na Alemanha, ante o Eintracht Frankfurt.