Já tem treinado às ordens de Ruben Amorim, mas só esta segunda-feira Arthur Gomes foi apresentado como reforço do Sporting.

Na companhia do presidente dos leões, Frederico Varandas, o extremo recrutado ao Estoril assumiu que está «muito feliz e a realizar um sonho». «Vou fazer tudo para recompensar a confiança depositada em mim», garantiu, aos meios de comunicação do clube.

O jogador brasileiro revelou a conversa que teve com Ruben Amorim, o treinador da formação de Alvalade: «É um grande treinador e passou muita confiança na nossa primeira conversa. Vou fazer tudo para corresponder às expectativas dele.»

E que tipo de jogador é Arthur? «Não gosto de definir quem sou dentro de campo. Espero que, com muito trabalho, possa dar alegrias aos adeptos. Vou dar o meu melhor e mostrar porque vim», respondeu.

O avançado brasileiro realçou ainda a oportunidade de jogar na Liga dos Campeões – «espero concretizar esse sonho» – e deixou uma mensagem aos adeptos.

«Espero que nos apoiem do início ao fim. Já joguei contra o Sporting em Alvalade e foi muito difícil com os adeptos a apoiarem sempre. (...) Agradeço a recepção com muitas mensagens nas redes sociais. Que as possa recompensar com muitas alegrias», atirou.