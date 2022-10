Ruben Amorim em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Casa Pia por 3-1. O treinador do Sporting comentou as estreias de Chico Lamba e Mateus Fernandes na equipa principal do Sporting:

«O Chico Lamba é um jogador muito rápido. Sabíamos que o Godwin seria a referência para as transições e ele no início teve alguma dificuldade. Normal, com pouca preparação e pouco tempo que temos para treinar. Ele adaptou-se bem ao jogo e depois fez uma excelente segunda parte.

O Mateus tem a ver com trabalho: fez uma excelente pré-época, depois baixou à equipa B, fez as exibições que fez na Liga 3 e nós estamos sempre a ver todos os jogos e todos os treinos.

E depois, com os jogos na Youth League, evoluiu bastante nestes meses. Mereceu a oportunidade e está aí a lutar pelo lugar. Não é nada diferente do que aconteceu no passado. A única diferença é que temos de lançar estes miúdos não estando no momento mais adequado para isso. E eles têm dado conta do recado. Parabéns aos miúdos: mereceram e foram eles os responsáveis pela estreia.»