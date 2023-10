Christian Moga é reforço do Sporting.

O pivô internacional congolês, que iniciou a época de andebol no Póvoa AC, assinou contrato com o clube leonino, que anunciou a contratação no seu site oficial.

O jogador de 25 anos esteve durante várias épocas no 1.º de Agosto, de Angola, antes de se transferir na última temporada para o Póvoa AC, pelo qual apontou 33 golos em 20 jogos, enquanto no arranque de 2023/24 levava já 21 golos em apenas oito jogos.

«É uma evolução muito boa, de facto. Saí de Angola para o Póvoa AC e em pouco mais de um ano chego ao Sporting. Estou muito orgulhoso com o meu percurso até aqui e por chegar a este grande clube», referiu Moga.

O Sporting informou ainda que Eduardo Almeida, jovem pivô leonino, vai fazer o percurso inverso e representar o Póvoa AC a título de empréstimo até ao final da temporada.