Faz agora um mês que o FC Porto viu sair Luis Díaz para o Liverpool e Ruben Amorim foi questionado sobre se tem visto um dragão mais fragilizado desde a saída do futebolista colombiano.

«O FC Porto é uma equipa muito forte e consegue ganhar os jogos com ou sem Luis Díaz. Não esperamos um FC Porto fragilizado. Esteve muito bem nos jogos da Liga Europa, está na Taça de Portugal, está com vantagem [no campeonato] e está num bom momento. Assim como o Sporting, que teve um empate na última jornada, mas jogámos bem, criámos e devíamos ter vencido o jogo claramente. Vão estar duas equipas na máxima força e nós contamos com um FC Porto muito forte», afirmou o treinador do Sporting na antevisão ao clássico da Taça.

Foi-se a imprevisibilidade de um dos maiores desequilibradores da Liga, mas há sempre margem para os treinadores se surpreenderem, mesmo quando as duas equipas já vão para o terceiro jogo na presente época e, por isso, conhecem-se bem.

«Podemos ter uma ou outra alteração, vamos ver. Ainda temos mais um dia para escolher a melhor equipa para ganhar o jogo», disse sem abrir o jogo.

Recorde-se que no encontro anterior - sábado diante do Marítimo - Amorim mudou a estrutura da equipa, colocando Slimani na frente ao lado de Paulinho e reforçando o meio-campo com Daniel Bragança. «Não mudámos assim tanto a nossa forma de jogar, mas mudámos as características. E isso cria alguma incerteza nos adversários.»