Coates e Paulinho têm hoje o mesmo número de golos na época: quatro. O sucesso do central no papel de "goleador" do Sporting acaba por criar, direta ou indiretamente, uma pressão ainda maior sobre o companheiro. Nada, entretanto, que seja visto internamente como um problema de gestão.

«O Paulinho é um avançado que faz muito mais coisas do que só marcar golos. Acho que, por exemplo, quando ele não tem a bola, é o primeiro a tentar recuperá-la. Para nós, como defesas, ver que o avançado tenta recuperar a bola o mais rápido possível e que está sempre a correr, que está sempre a pressionar o rival, dá gosto, dá prazer. Também, quando temos a bola, é o primeiro que vem à procura do passe e muitas vezes fica longe da baliza. Ele tem muita qualidade e vai fazer muitos golos. Não há dúvida disso», explicou o capitão dos leões, em entrevista à CNN Portugal.

«Se coloco mais pressão ou não no Paulinho? Acho que toda a equipa coloca, não só eu. Todos nós pressionamos um ao outro para melhorar. Sempre acontece isso nas equipas competitivas. Sempre há, talvez, um jogador que joga mais do que o outro, que está em segundo plano, por assim dizer. Isto faz muito bem ao Sporting e, talvez, seja um dos nossos segredos. Temos um grupo que é espetacular. Todos estão a competir sempre», completou.

Líder do grupo leonino, Coates acredita que Paulinho, até pela experiência que tem, não se deixa abater com as críticas de alguns adeptos.

«Faz muito tempo que o Paulinho está no futebol e sabe que, por vezes, os adeptos pedem muitas coisas. Estamos com ele no dia a dia, sabemos o que ele dá à equipa. Nós somos competitivos por nós mesmos, e acho que todos queremos o melhor. Cada um quer o melhor de si. Ele, com certeza, quer o melhor de si. Só que, muitas vezes, ele dá muito mais à equipa do que a ele mesmo. Prefiro muito mais um avançado que dê tudo para a equipa, como faz o Paulinho muitas vezes. Ele vai continuar a fazer golos, vai dar muitas alegrias ao Sporting», destacou.

Outro jogador do ataque do Sporting que recebeu vários elogios por parte do capitão uruguaio foi Pedro Gonçalves, que, cada vez mais valorizado, é visto como a potencial futura grande venda do clube.

«Tomara que fique no Sporting! O Pote tem uma virtude que muitos não têm, que é... tem uma forma de atacar particular. O remate dele vai sempre para a baliza, raras vezes vai para fora. E remata de qualquer maneira. Alguns jogadores preparam muito o remate, nota-se muito. Ele tem a bola, remata e, por sorte, continua a marcar golos. Não sei qual vai ser o próximo passo dele. Repito: tomara que ele fique muito tempo aqui no Sporting. E que siga da maneira que está até agora, a combater e ajudar a equipa», finalizou.