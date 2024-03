Ousmane Diomande foi convocado para os jogos de preparação para Costa do Marfim, mais recente campeão africano.



O defesa do Sporting faz parte dos 25 escolhidos pelo selecionador Emerse Faé para os compromissos frente a Benim e Uruguai.



Os dois jogos vão realizar-se em solo francês: o primeiro em Amiens, a 23 de março, e o segundo em Lens, três dias depois.



Os convocados da Costa do Marfim:



Guarda-redes: Yahia Fofana, Badra Ali e Ayay Folly;



Defesas: Diomande, Willy Boly, Chester Diallo, Odilon Kossounou,Evan Ndicka, Ghislain Konan, Guela Doue e Wilfried Singo;



Médios: Ibrahim Sangaré, Idrissa Doumbia, Franck Kessié, Seri, Seko Fofana e Lazare Amani;



Avançados: Karim Konaté, Jean-Philippe Krasso, Max-Alain Gradel, Jonathan Bamba, Oumar Diakité, Jeremi Boga, Nicolas Pepé e Simon Adingra.