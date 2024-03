O Sporting assinou esta quarta-feira um protocolo de cooperação com o Den of Lions Soccer Club, um clube de Newark, nos Estados Unidos da América.

Numa altura em que o clube norte-americano, inspirado nos leões portugueses, celebra 50 anos de história, ambos os clubes oficializaram uma ligação que pretende partilhar «conhecimento e experiências no sentido de captar novos talentos e desenvolver ainda melhor os já existentes, assim como alimentar ainda mais a presença Leonina no continente americano», como se pode ler no site oficial do Sporting.

Paulo Gomes, diretor geral da Academia Cristiano Ronaldo, esteve nas celebrações do quinquagésimo aniversário dos leões dos EUA, em Alcochete, e falou sobre os objetivos do protocolo.

«É uma casa com uma ligação muito forte ao Sporting CP. O protocolo é só uma formalização de ideias que já estavam em prática e que, agora, se vão tornar mais objetivas. Queremos reforçar os laços com todos os Sportinguistas daquela zona e pelos restantes que estão espalhados pelo continente americano. Para nós, é a ligação a uma casa que apresenta o Sporting CP ao mundo, o que é muito importante», referiu.

«O protocolo serve para dar a possibilidade aos treinadores, que trabalham com jovens americanos e que representam o Sporting CP no continente americano, de conhecerem o Sporting CP aqui em Portugal e a forma como trabalhamos com as nossas equipas. É win-win, porque nós também vamos perceber como é que eles trabalham», concluiu.

Por fim, o presidente do emblema dos EUA, Paulo Baptista, também falou sobre o novo projeto e mostrou-se feliz com os avanços: «Todos sabemos que o Sporting CP é um clube muito grande e temos muitos sportinguistas em Newark. O projeto vai crescer porque os miúdos gostam muito e porque estamos a levar a tradição de Portugal para lá».