O Sporting divulgou nesta segunda-feira um vídeo com imagens do dia do «dérbi eterno» com o Benfica.

Apesar do dia de má memória para os leões, que muito provavelmente disseram «adeus» ao título, são 5 minutos recheados de belas imagens captadas ao longo daquele que é sempre um dos dias mais especiais do futebol português.

Ora veja: