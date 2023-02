Rodrigo Moura, guarda-redes do Desp. Chaves, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a derrota com o Sporting, no dia em que se estreou na Liga.

«Saio com um sabor agridoce. Foi a minha estreia na Liga, num jogo desta dimensão, é sempre um momento especial porque trabalhei muito para chegar aqui. Joguei em todos os escalões do futebol português, vim do fundo e escalei até aqui, por isso nunca vou esquecer este dia.

Entrámos ansiosos, depois o penálti condicionou o nosso jogo, mas voltámos a acertar. Lutámos sempre, eles chegaram ao 2-1, mas nunca deitámos a toalha ao chão, continuámos a batalhar, ainda fizemos o 3-2, mas eles levam a vitória.»

[sobre o penálti sobre Paulinho]

«Só tive olhos para a bola, mas com a experiência do Paulinho, ele chegou antes, deu um toque na bola e esperou o contacto. A experiência dele fez a diferença.»