Os jogadores do Sporting envolveram-se numa troca de mensagens curiosa nas redes sociais. Tudo aconteceu quando Pedro Gonçalves fez uma publicação a congratular-se pelo triunfo leonino, ao que Diomande respondeu com um agradecimento: «Obrigado, mano, pela assistência», escreveu o central.

Gyökeres não perdeu a oportunidade e foi meter um pouco de veneno. «Gostava de poder dizer o mesmo», escreveu o sueco, com um emoji às gargalhadas, como que a indicar que estava a brincar. Recorde-se, de resto, que Gyökeres não marcou pelo quarto jogo seguido, ele que esteve envolvido no último golo do Sporting.