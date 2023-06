O Sporting divulgou, esta quinta-feira, a camisola principal para a próxima temporada.



A nova pele dos leões é, naturalmente, em tons de verde e branco com dois pormenores que saltam à vista. No vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais, vê-se que gola e o limite das mangas são em preto enquanto a parte superior da camisola é toda verde.



O equipamento já se encontra disponível para venda. Veja como é a camisola no vídeo que se segue e na galeria associada ao artigo.