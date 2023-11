A titularidade de Daniel Bragança, que já não era presença no onze num jogo da Liga desde a primeira jornada, frente ao Vizela, é a nota de maior destaque da equipa titular do Sporting.

Daniel Bragança, recorde-se, esteve no onze a meio da semana, para a Taça da Liga, no triunfo sobre o Farense, mas em jogos do campeonato já não o fazia desde 12 de Agosto, há quase três meses, portanto.

O médio ocupa o lugar do lesionado Morita, enquanto Esgaio e Nuno Santos mantêm também o posto nas laterais, como já tinham feito frente ao Farense, e Matheus Reis surge na posição de Gonçalo Inácio.

No E. Amadora, destaque para a ausência de Ronaldo Tavares do onze titular, ele que começa a partida no banco. João Reis, Jean Filipe e Léo Cordeiro são as novidades, relativamente à vitória em casa sobre o Famalicão.

OS ONZES INICIAIS:

SPORTING: Adán; Diomande, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Hjulmand, Daniel Bragança e Nuno Santos; Edwards, Gyokeres e Pedro Gonçalves.

Suplentes do Sporting: Franco Israel, Fresneda, St. Juste, Luís Neto, Gonçalo Inácio, Dario Essugo, Trincão, Geovany Quenda e Paulinho.

E. AMADORA: António Filipe; Omorwa, Kialonda e Miguel Lopes; Jean Felipe, Aloísio Souza, Léo Cordeiro e João Reis; Ronald, Leo Jabá e Mansur.

Suplentes do E. Amadora: Dida, Hevertton, Erivaldo Almeida, Keliano, Nkanyiso Shinga, Vitó, André, Ronaldo Tavares e Kikas.