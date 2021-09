Frederico Varandas, presidente do Sporting, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para partilhar imagens do seu cartão de antigo combatente, estatuto que justifica a designação de Titular de Reconhecimento da Nação.



Em 2008, com a patente de Tenente, o atual dirigente do clube leonino foi o Médico Oficial da Força Nacional destacada no Afeganistão. No ano seguinte, tornou-se Capitão do Exército Português.



Recentemente, o presidente do Sporting regressou à vida militar para ter um papel ativo no combate à pandemia de covid-19.