O ator Carlos Cunha, conhecido adepto do Sporting, sentiu-se mal perto do final do jogo entre os leões e o Famalicão, ao qual assistiu ao vivo em Alvalade, e precisou de receber assistência dos bombeiros, noticiou o jornal O Jogo e confirmou o Maisfutebol junto de fonte dos leões.

O ator deixou o estádio em cadeira de rodas, acompanhado pelos socorristas, e teve de receber assistência médica numa das ambulâncias presentes junto ao estádio.

Não foi possível apurar se Carlos Cunha foi ainda transportado ao hospital.