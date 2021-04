Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações ao flash-interview da Sporttv, no final do empate (1-1) com o Famalicão em casa, depois de Ruben Amorim ter sido expulso por protestos:

«Não vi as imagens do lance em que Ruben Amorim pede penálti e isso é irrelevante, não tenho uma opinião sobre isso nem é assunto para mim. O que significa este empate? Significa que ganhámos mais um ponto, não ganhámos mais dois como era suposto, fechámos este jogo e vamos preparar o jogo da próxima sexta-feira.»