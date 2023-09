O Sporting joga este sábado à noite, a partir das 29.30 horas, no Estádio São Luís, em Faro, frente ao Farense, de José Mota. Um jogo que adquire enorme importância para a formação de Ruben Amorim, que depois da derrota do FC Porto na Luz pode tornar-se líder isolado do campeonato.

No onze leonino é de destacar o regresso de Gyokeres, que volta a ocupar o lugar no centro do ataque, devendo ter muito perto de si Paulinho: o ponta de lança jogará mais descaído sobre a esquerda, mas com liberdade para se juntar ao avançado sueco.

Veja os onzes prováveis na galeria associada a este artigo.