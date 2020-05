O Benfica é a equipa da Liga com menor percentagem de jogos que terminaram 0-0, nos últimos cinco anos de acordo com o CIES. Há, porém, um clube na Europa que não teve qualquer nulo nesse período!

O Observatório do Futebol fez o levantamento da percentagem de jogos que terminaram sem golos em 150 países de diferentes confederações e, na liga portuguesa, apenas 3,5 por cento de jogos das águias, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019, tiveram resultado de 0-0. Em 2020, diga-se, as águias também não tiveram nenhuma partida com esse marcador.

O Santa Clara tem 13 por cento de jogos que terminaram sem golos, mas é bom recordar que os açorianos só chegaram à Liga em 2018/19, pelo que têm um número de partidas mais reduzido o que pode influenciar.

O Sporting é outra equipa cujos jogos raramente terminaram em 0-0. Menos de cinco por cento dos encontros dos leões terminaram sem golos. Já o FC Porto está precisamente a meio da tabela: houve 0-0 em 7,1 por cento das partidas.

De referir que, na UEFA, a liga portuguesa é a 28.ª com mais nulos (7,6 por cento), numa lista liderada por Montenegro. Das grandes ligas, a francesa está pior do que Portugal, pois oito por cento dos jogos da Ligue 1 terminaram em 0-0.

Espanha (29.ª) e Itália (30.ª) vêm logo a seguir à liga portuguesa e dos cinco grandes campeonatos aquele que tem menos 0-0 é o alemão (38.ª posição, com 6,8 por cento de jogos a terminaram sem golos).

De resto, a liga na qual o 0-0 é mais raro é na Irlanda do Norte. É aqui também que surge o Warrenpoint Town, o clube que em cinco anos não teve um único 0-0 em 167 jogos disputados.