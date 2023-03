Adélio Cândido, treinador-adjunto de Ruben Amorim no Sporting, foi suspenso 34 dias e multado em 960 euros, por factos ocorridos na final da Taça da Liga, frente ao FC Porto.

Em causa estão desacatos após o apito final, quando o técnico empurrou Otávio, tendo sido expulso pelo árbitro da partida.

Leia a decisão:

«Condena-se o Arguido Adélio Bento Narciso Cândido, pela prática de uma infração disciplinar imputada p. e p. pelo n.º 1 do artigo 131.º, ex vi artigo 171.º, n.º 1, ambos do RDLPFP em sanção de suspensão que se fixa em 34 (trinta e quatro) dias e acessoriamente, em sanção de multa correspondente ao montante de € 960 (novecentos e sessenta euros), devendo ser levado em consideração, nos termos do disposto nos artigos 38.º, n.º 3 e 41.º, n.º 5, ambos do RDLPFP, o período de tempo em que o Arguido esteve suspenso preventivamente»

[artigo atualizado]