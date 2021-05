Três pessoas foram detidas, 30 foram identificadas, e várias ficaram feridas, incluindo polícias, nos festejos do título do Sporting, revelou a PSP em comunicado.

«Das desordens ocorridas e do arremesso de objetos perigosos, incluindo garrafas de vidro, pedras e artefactos pirotécnicos, resultaram ferimentos ligeiros em quatro polícias e num canídeo policial. Do arremesso de objetos perigosos e do uso da força pública, resultaram ferimentos em diversos cidadãos, em número que de momento não é possível precisar, sendo que foram prontamente assistidos no local os feridos que foram identificados como tal», diz o comunicado da força policial.