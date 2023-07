Brenda Pérez renovou esta segunda-feira com o Sporting até 2025, num acordo que permite à jogadora espanhola, de 30 anos, começar a terceira temporada consecutiva de leão ao peito.

«Estou muito feliz e muito entusiasmada por continuar aqui. Sendo sincera e falando com o coração, chegaram-me várias propostas durante as férias, mas sempre que pensei nelas, pensei no Sporting e o sorriso e o entusiasmo mantiveram-se», começou por dizer a centrocampista às plataformas do clube.

Uma decisão, acima de tudo, em nome da felicidade. «Para mim, o mais importante na vida é ser feliz e para isso é preciso sentir-se empolgada com aquilo que se faz. Eu aqui sinto-me entusiasmada, muito feliz e realizada. Por isso, decidi ficar. Sinto o país e o clube como minha casa. Todas as pessoas gostam de mim, desde quem aqui trabalha aos adeptos, e eu também gosto muito de todos. Sinto-me muito bem aqui e também valorizei isso na minha decisão», destacou ainda.