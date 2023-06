O Sporting confirmou esta quarta-feira a saída de Guitta do clube, algo que o próprio guarda-redes de futsal já havia anunciado.

Os leões publicaram um vídeo nas redes sociais no qual o futsalista brasileiro se despediu dos adeptos, com palavras de carinho e agradecimento.

«Desde o início que me abraçaram com muito carinho, agradece-vos por tudo. Mesmo no primeiro jogo, mesmo sendo desconhecido, torceram e vibraram com as minhas defesas», disse.

«Missão cumprida, sonho realizado, saio com uma sensação muito boa de ter dado o máximo e de ter conquistado títulos. O Sporting terá sempre um lugar especial no meu coração», acrescentou.

Guitta, recorde-se, anunciou no passado sábado a saída do Sporting: afirmou que tinha uma proposta para continuar em Alvalade, mas a ganhar menos do que ganhava atualmente. Ora, o clube negou essa versão. Em comunicado, o emblema leonino informou que o jogador queria melhorar o salário, enquanto a proposta era para manter o vencimento.

Guitta, refira-se, vai jogar na Rússia, no Ukhta.