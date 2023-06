Depois de Guitta ter dito que a saída do Sporting no final desta época deveu-se ao facto de os leões lhe terem feito uma proposta para ganhar menos do que o vencimento que auferia, o Sporting apresentou outra versão das negociações que não chegaram a bom porto.

«Durante o processo negocial, o jogador (por intermédio do agente), na sua total liberdade, pretendeu melhorar substancialmente as suas condições actuais, as quais o Sporting CP propôs manter. No entanto, as mesmas foram rejeitadas», justificou o clube leonino em comunicado.

«Apesar dos esforços empenhados, no dia 6 de Janeiro fomos informados de que o jogador tinha tomado opção de assinatura por outro clube que foi ao encontro das suas ambições financeiras», lê-se ainda.

Na mesma nota de esclarecimento, o Sporting refere que cabe ao guarda-redes de 36 anos «assumir frontalmente» uma decisão» que o Sporting diz respeitar.

Guitta esteve cinco temporadas no Sporting, tendo conquistado três campeonatos nacionais, três taças de Portugal, três supertaças, duas taças da Liga e outras duas vezes a UEFA Futsal Cup.

O COMUNICADO DO SPORTING NA ÍNTEGRA:

«O Sporting Clube de Portugal agradece ao atleta Thiago Rocha (Guitta) os cinco anos em que honrou a camisola do Clube para, juntamente com os seus colegas de equipa, se tornar um dos melhores do mundo, e atingir o pódio do futsal mundial de verde e branco.

Durante o processo negocial, o jogador (por intermédio do agente), na sua total liberdade, pretendeu melhorar substancialmente as suas condições actuais, as quais o Sporting CP propôs manter. No entanto, as mesmas foram rejeitadas.

Apesar dos esforços empenhados, no dia 6 de Janeiro fomos informados de que o jogador tinha tomado opção de assinatura por outro clube que foi ao encontro das suas ambições financeiras.

É uma decisão que cabe ao Sporting CP respeitar e ao atleta frontalmente assumir, honrando os valores que neste caso são, esses sim, inegociáveis.

São cinco anos de história que não se apagam e aos quais o Sporting CP agradece a Guitta todo o seu contributo, dedicação e profissionalismo.»