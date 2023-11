Carlos Carvalhal concedeu uma entrevista ao jornal espanhol AS, a propósito do Real Madrid-Sp. Braga, comentando diversos temas, sendo um deles o rumor de um possível interesse do clube merengue em Gonçalo Inácio, defesa-central do Sporting.

«É um central que também pode jogar como médio e fá-lo muito bem. O seu ponto forte é a capacidade técnica. É muito bom a fazer passes longos, curtos, por dentro, por fora. É canhoto. É um jogador inteligente e que, além disso, é muito bom de cabeça tanto na defesa como no ataque. De resto, já marcou vários golos. Joga na seleção e isso já é uma garantia. Central de grande qualidade», referiu.

«É muito completo, bom no ataque e defesa, tem boa antecipação, boa leitura de jogo e tem a capacidade para decidir em campo», acrescentou o treinador português, que já orientou, entre outros, o Sp. Braga e o Sporting.

Carvalhal foi questionado sobre as eventuais semelhanças entre Gonçalo Inácio e o croata Joško Gvardiol: «Não, é diferente. O Gvardiol é mais físico, o Inácio é mais técnico. Também sabe defender muito bem, mas é um jogador muito limpo na saída de bola. Sinceramente acho muito difícil encontrar alguém no futebol atual com este perfil. Não é um futebolista de contacto como Antonio Rüdiger (jogador do Real Madrid). Sabe fazer isso, mas é muito mais subtil.»

Gonçalo Inácio, jovem defesa-central de 22 anos, leva esta temporada 15 jogos pelo Sporting e 2 pela seleção nacional, com um registo de 2 golos e 1 assistência.