O Sporting anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com o jovem defesa Gonçalo Inácio até 2026.

Tal como o Maisfutebol havia noticiado, o futebolista de 20 anos prolonga o vínculo com os leões por mais um ano e a cláusula de rescisão mantém-se fixada nos 45 milhões de euros.

A renovação surge como um prémio para Inácio, recentemente chamado à seleção principal, pela influência que conquistou no onze leonino. O central, que cumpriu toda a formação no Sporting, terá ainda direito a um aumento salarial.

«É sinal do meu trabalho e trabalhei muito para chegar aqui. Agradeço a confiança depositada em mim, vou continuar a dar o meu melhor. É sempre especial vestir a camisola do Sporting», disse aos órgãos de comunicação do emblema verde e branco.

Na presente temporada, Inácio é o defesa mais utilizado por Ruben Amorim e é o quarto jogador do plantel com mais minutos somados (3.139). Soma 37 jogos, nos quais apontou quatro golos.

No currículo, Inácio conta já com conta com um Campeonato Nacional, duas Taças da Liga e uma Supertaça.