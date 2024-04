Habituado a surpreender pelos registos positivos desde que chegou ao Sporting, Viktor Gyökeres atravessa o pior momento desde que chegou a Alvalade, no último verão.

Apesar da goleada por 4-0 desta sexta-feira, frente ao Gil Vicente, o avançado sueco não marcou e chegou assim aos quatro jogos consecutivos sem faturar, o pior registo de leão peito. Gyökeres já tinha estado sem marcar durante três encontros, no início da temporada, mas este período é inédito, pelo menos no que à ligação ao Sporting diz respeito.

Isto porque, na última época, enquanto representava o Coventry, o internacional sueco esteve cinco jogos com zero golos somados, quando defrontou o Burnley, o Norwich City, o Huddersfield Town, o West Bromwich e o Luton Town, de 14 de janeiro do ano passado até 11 de fevereiro.

Gyökeres podia ter colocado um ponto final neste momento de «seca» de leão ao peito, no quarto golo do Sporting. Após cruzamento de Pedro Gonçalves, o camisola 9 cabeceou à trave da baliza de Andrew, mas a bola acabou por bater na cabeça do guardião, antes de entrar na baliza.

Nas imagens, é visível a frustração do avançado após o golo, quando percebeu que o golo não lhe seria atribuído.