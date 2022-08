471 dias depois, o diretor-desportivo do Sporting, Hugo Viana foi absolvido esta terça-feira do processo que corria contra si na sequência dos incidentes no jogo frente ao Sp. Braga, a 25 de abril de 2021, que os leões venceram por 1-0 – golo de Matheus Nunes.

Numa nota divulgada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, lê-se que o dirigente leonino foi absolvido por «insuficiência da factualidade constante da acusação». Viana, refira-se, estava acusado de «violação de deveres específicos» e de «lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa».

De resto, o Sporting também viu um processo que corria contra si, relativamente a essa partida, arquivado, mas porque o mesmo prescreveu.

O emblema de Alvalade estava acusado de «violação, em relação ao clube adversário, dos deveres de lealdade, probidade, verdade e retidão, respeito, urbanidade e correção».