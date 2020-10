A 6.ª jornada da Liga 2020/21 prossegue neste sábado com três jogos e com a atenção virada para a conferência do treinador do Sporting, segundo classificado no campeonato.

O sábado traz também muito futebol internacional, com o Manchester City a defrontar o Sheffield United à hora de almoço, na Premier League.

Meia hora depois, o Real Madrid recebe o Huesca e em Espanha as atenções viram-se ainda para o Atlético de Madrid. João Félix foi convocado para uma deslocação normalmente difícil a Pamplona, para defrontar o Osasuna.

Para lá do futebol, a Fórmula 1 regressa ao circuito de Imola, onde faleceu Ayrton Senna, para o Grande Prémio de Emilia-Romagna. Neste sábado há treinos livres e qualificação.

PROGRAMA

Portugal

Belenenses SAD - Farense, 15:30 (SportTV1)

Rio Ave - Moreirense, 18:00 (SportTV1)

Marítimo - Nacional, 20:30 (SportTV1).

Alemanha

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen, 14:30 (Eleven Sports 5)

Colónia - Bayern Munique, 14:30 (Eleven Sports 2)

Augsburgo - Mainz, 14:30

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund, 14:30 (Eleven Sports 4)

Borussia Mönchengladbach - Leipzig, 17:30 (Eleven Sports 2).

Espanha

Real Madrid - Huesca, 13:00 (Eleven Sports 1)

Athletic Bilbao - Sevilha, 15:00 (Eleven Sports 1)

Osasuna - Atlético de Madrid, 17:30 (Eleven Sports 1)

Alavés - FC Barcelona, 20:00 (Eleven Sports 1).

França

Rennes - Brest, 16:00 (Eleven Sports 6)

Nantes - Paris Saint-Germain, 20:00 (Eleven Sports 2).

Reino Unido

Sheffield United - Manchester City, 12:30 (SportTV+)

Burnley - Chelsea, 15:00 (SportTV2)

Liverpool - West Ham, 17:30 (SportTV2).

Itália

Crotone - Atalanta, 14:00

Inter Milão - Parma, 17:00 (SportTV3)

Bolonha - Cagliari, 19:45 (SportTV3).

Portugal

Sporting da Covilhã - FC Porto B, 11:00 (SportTV1)

Académica - Oliveirense, 15:00

Desportivo de Chaves - Vilafranquense, 17:30.