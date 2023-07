Ao longo da manhã deste domingo, o Sporting divulgou nas redes sociais várias imagens do regresso aos trabalhos da equipa principal.

Numa das stories publicadas no Instagram foi possível ver Jeremiah St. Juste com um penso no joelho esquerdo e com claras dificuldades em dobrar a perna, situação que gerou inquietação nos adeptos leoninos.

O Maisfutebol confirmou que o defesa neerlandês está entregue ao departamento médico e fonte conhecedora do processo garantiu ao nosso jornal que não foi sujeito a qualquer procedimento cirúrgico ao joelho, do jogador que terminou a época mais cedo devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.

Durante as férias, a unidade de performance do Sporting realizou com St. Juste um trabalho individualizado de recondicionamento físico de forma a reduzir o risco de recaídas de um futebolista que tem um histórico propenso a lesões.

É expectável que St. Juste prossiga com esse programa de trabalho durante a primeira metade da pré-temporada, devendo só depois passar a trabalhar com os restantes companheiros às ordens de Ruben Amorim, que já deverá contar com ele a 100 por cento para o arranque oficial da época.