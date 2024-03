A quadra pascal, e a pausa competitiva, serviu para os juvenis do Sporting visitarem Amesterdão e a «Future Cup», organizada pelo Ajax.

Depois da derrota diante dos belgas do Anderlecht (1-3) e do empate ante o PSG (1-1), os leões venceram os dinamarqueses do Nordsjaelland, por 2-0, no encerramento do Grupo B.

Este domingo, Miguel Almeida foi destaque maior, graças a um pontapé de bicicleta «sem espinhas». Aproveitando a baliza desprotegida, o ponta de lança de 17 anos «roubou» as atenções, ora no estádio, ora nas redes sociais.

Apesar do triunfo, o Sporting terminou no terceiro lugar do grupo, atrás de Anderlecht e em igualdade com PSG. Por isso, os jovens leões vão disputar, às 12h desta segunda-feira, o quinto lugar do torneio, ante o Manchester City.

Nas meias-finais, o Ajax mede forças com o PSG, enquanto o Anderlecht joga com o Partizan.

O único embaixador sul-americano, o Pachuca, vai disputar o sétimo lugar com o Nordsjaelland.

No Campeonato Nacional, os juvenis do Sporting são segundos no apuramento de campeão, com oito pontos, menos cinco face ao Benfica. Em cinco jornadas, os leões venceram Sp. Braga e FC Porto, perderam ante o Benfica, e empataram perante Vitória de Guimarães e Rio Ave. A competição será retomada no próximo domingo.