Após a derrota no jogo contra o Estoril, na Amoreira, o plantel do FC Porto partilhou, em uníssono, uma mensagem nas redes sociais considerando que é altura de «alçar a voz» da «revolta».



Os jogadores deixam críticas às decisões de arbitragem na partida do passado sábado apesar de reconhecerem que «o erro sempre existirá na vida e no futebol». A mensagem de revolta, segundo os atletas, «vai mais além de perder ou ganhar», mas sim na forma «leviana que se erra».



O comunicado termina com o plantel dos dragões a reconhecer necessidade de que é preciso «aprender, melhorar e evoluir, mas para isso também» tem «de se fazer ouvir».

A publicação, que mostra o lance do penálti sobre Francisco Conceição, revertido após intervenção do VAR, é partilhada pelo capitão Pepe, mas também por outros jogadores do plantel, como Diogo Costa, Pepê, Taremi, Galeno, Wendell, João Mário, Varela, Nico González, Evanilson, entre outros.



Recorde-se que o FC Porto criticou a atuação de António Nobre e o VAR do jogo contra o Estoril, do último sábado, que terminou com a derrota do clube portista.



O comunicado conjunto do plantel do FC Porto:



«Apesar de acharmos enquanto grupo de trabalho que na maioria das vezes o segredo para continuar está em remeter-nos ao silêncio digam o que disserem ou façam o que fizerem,depois da noite de ontem o mínimo que podemos fazer, é alçar a voz da nossa REVOLTA. O erro sempre existirá na vida e no futebol, mas não usarmos ou não sabermos usar os meios para os diminuir é só um ATRASO sem explicação. Com tanta tecnologia, continuaremos NÓS futebol português na sombra das interpretações? Na sombra das dualidades? Tudo isto vai muito além de perder ou ganhar. Tudo isto vai muito além de saber perder ou saber ganhar. Esta revolta reside na forma leviana com que se erra e a única opção que nos dão é aceitar, calar e continuar.

O futebol é uma pequena parte da sociedade, temos todos que aprender, melhorar e evoluir, mas para isso também temos que nos fazer ouvir.»