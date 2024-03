O FC Porto saiu da noite de sábado, não só com a derrota ante o Estoril (1-0) na 27.ª jornada da I Liga, mas também com várias baixas para os dois próximos jogos oficiais, ambos frente ao Vitória, um para a Taça de Portugal e outro para o campeonato.

Diogo Costa e Francisco Conceição, expulsos no decorrer do encontro, vão falhar o jogo da Taça de Portugal em Guimarães, na terça-feira. O guarda-redes viu o vermelho direto na Amoreira aos 65 minutos e Conceição foi expulso por acumulação de amarelos ao minuto 89.

Já Otávio e Evanilson viram, cada um, na Amoreira, o quinto cartão amarelo na presente edição da Liga, o que os afasta do jogo da Liga no Dragão, ante o Vitória, no próximo domingo.

De referir ainda que Pepê, ao contrário do inicialmente avançado na noite de sábado, não foi quem viu o cartão vermelho direto após o jogo, mas sim o administrador da SAD do FC Porto, Luís Gonçalves, tal como consta já na ficha oficial de jogo da Liga.

Os dragões visitam o Vitória na terça-feira (20h15), na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. No domingo, dia 7, há reencontro no Dragão (20h30), para a 28.ª jornada do campeonato.