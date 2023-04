Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com a Juventus por 1-0 na 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa:

[Sporting superior?]

«Isso foi bastante claro durante o jogo pelo número de oportunidades e pelo controlo do jogo.

Tivemos o controlo sobre o jogo, não deixámos a Juventus criar muitas oportunidades. Defendemos bem os nosso duelos e depois criámos oportunidades e não fizemos golo. É um bocado o retrato da nossa época.»

[Já terá Ugarte para a 2.ª mão]

«Não vou estar a dizer o que vamos fazer na segunda mão. O jogo com o Arouca ainda tem influência, mas o Ugarte faz-nos falta. Se quisermos pressionar um pouco mais alto, é um jogador muito forte nisso.»

[Chermiti correspondeu?]

«Sem dúvida. Os centrais são muito fortes nos duelos. Mesmo quando lançávamos a bola, lutou sempre por ela. É um miúdo que ainda é júnior, segurou bolas e perdeu. E é olhar para o Milik e o Vlahovic, que tiveram também dificuldades. Portou-se bastante bem. Obviamente que tem muito a melhorar mas correspondeu.»

[Porquê Nuno Santos no lugar de Matheus Reis?]

«Tem a ver com as características individuais e com o que o jogo pede.»

[Sobre a eliminatória]

«Está tudo em aberto.»