Pedro Gonçalves está de regresso ao ataque do Sporting para a receção à Juventus, depois de nos últimos jogos ter atuado no meio-campo.

O criativo de 24 anos surge no trio ofensivo dos leões para o jogo desta noite, acompanhado de Marcus Edwards e Francisco Trincão. No meio-campo, Ugarte, depois do castigo, regressa e faz dupla com Morita.

Face ao jogo de Turim, é Diomande quem surge na defesa, no lugar de St. Juste, que se lesionou precisamente nessa partida.

Na Juventus, Wojciech Szczesny está de regresso à baliza: o guarda-redes polaco provocou um susto na primeira mão, quando foi substituído na primeira parte com dores no peito.

O Sporting-Juventus joga-se esta noite em Alvalade, a partir das 20h00. Acompanhe aqui a partida AO MINUTO.

ONZE DO SPORTING: Adán, Diomande, Coates e Inácio; Esgaio, Morita, Ugarte e Nuno Santos; Edwards, Pote e Trincão.

ONZE DA JUVENTUS: Szczesny, Danilo, Bremer e Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli e Rabiot; Di María, Vlahovic e Chiesa.