Sebastián Coates está entre os nomeados para melhor jogador da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O defesa-central do Sporting integra uma lista de quatro atletas, juntamente com Alisson Becker (Liverpool), Okafor (Salzburgo) e Daley Blind, do Ajax.

Recorde-se que Coates bisou na goleada dos leões ao Besiktas por 4-1, tendo ainda estado no penálti que originou o terceiro golo dos leões, apontado do Sarabia.