O Sporting defronta nesta terça-feira o Tottenham em jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões e Ruben Amorim considera que os leões vão defrontar o principal candidato a vencer o grupo.

«O favorito é o Tottenham porque tem um treinador que já ganhou em Inglaterra e Itália, porque tem um dos melhores ataques da Premier League. São favoritos, mas todos têm hipóteses de ganhar neste grupo», começou para dizer, assegurando que a sua equipa não sente receio.

«Medo não mete. Todos encaram este jogo e apontam o Tottenham como favorito, e isso tira-nos a responsabilidade para o exterior.»

Sobre a importância da vitória sobre o Eintracht Frankfurt para o Sporting ser encarado com mais respeito, Amorim defende que o importante é a forma como a própria equipa se vê.

«Acho que não isso não mudou muito a forma como as outras equipas olham para o Sporting. Mas mudou a forma como nós olhamos para nós. Somos uma equipa mais madura e preparada para estes jogos. Sei que a maior parte das pessoas na Europa olha para nós como a equipa mais fraca do grupo, mas gostamos disso. Porque nós acreditamos que é possível e jogamos sempre para ganhar», sublinha.

Apesar de reconhecer que o Tottenham é uma equipa que não se importa de dar a iniciativa de jogo ao adversário porque é das mais fortes do mundo em transições rápidas, Amorim garante que a sua equipa não vai mudar a forma de jogar.

«O que temos de fazer é preparar as transições, sabendo que é quase impossível. Os jogadores são rápidos e eles têm uma enorme capacidade para colocar a bola nas saídas. Podem estar a defender à frente da área, mas chegam à outra em poucos segundos», analisou, antes de sublinhar a importância de manter a identidade da equipa.

«Não posso estar a dizer uma coisa diferente à equipa para um jogo. Depois perdíamos a confiança, e já estávamos a perder o jogo com o Boavista e o outro com o Marselha Vamos ter a bola e preparar as transições. E o que tiver de ser, será», rematou.