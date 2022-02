Manuel Ugarte considera que o jogo desta terça-feira frente ao Manchester City, relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, será «o mais importante» da sua curta carreira. O médio uruguaio considera que a equipa inglesa será «favorita», mas também fala na «união» dos jogadores do Sporting.

«Sim, é o jogo mais importante da minha carreira, por tudo o que representa, contra quem é… São experiências que me deixam muito contente», atirou o médio na antevisão do jogo.

O jovem médio assume que o City será «favorito» e que, por isso, o Sporting terá de jogar mais concentrado. «O City é favorito, uma grande equipa, mas estamos muito unidos, temos convicção e acreditamos no que fazemos. Isso é importante. Temos de fazer um grande jogo, porque nesta fase passa-se com detalhes, pela qualidade das equipas. O Sporting deve ter mais concentração nesses detalhes. Vamos ter de fazer um grande jogo… Vamos ver», destacou.

Quanto à possibilidade de ser titular, o médio garante apenas que está confiante. «Obviamente que me sinto com muita confiança, mas penso também que somos quatro a jogar como médios, isso torna mais fácil. Com o Palhinha aprendi muito, continuo a aprender. O mais importante é que a equipa funcione e esteja bem, mais importante do que quem joga.