Além de ter refletido sobre a temporada irregular tanto em termos coletivos como individuais, Antonio Adán abordou as chegadas de Diomande e de Bellerín, os dois últimos reforço do Sporting no último mercado de transferências.



O guarda-redes espanhol lembrou que já conhecia o compatriota ex-Barcelona e Betis, mas confessou ter ficado surpreendido com o defesa da Costa do Marfim.



«Conhecia o Bellerín do Arsenal e do campeonato espanhol. Ele esteve no Betis, fez uma grande época e conseguiu um título lá o que não é fácil. Não conhecia tanto o Diomande, mas a mim pessoalmente, surpreendeu-me pela forma de se envolver na linha defensiva, pela qualidade que tem na hora de sair a jogar e pelo poderio físico. Eles adaptaram-se bem à equipa e a equipa ajudou-os também. Estou encantado por tê-los connosco», disse, na antevisão ao encontro do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa diante do Midtjylland.



Questionado acerca das 11 derrotas em 33 jogos em 2022/23, Adán optou por relembrar o Clássico contra o FC Porto e apontou a inconsistência como o principal problema dos leões.



«Tínhamos de analisar cada um dos jogos. Se olharmos para o último jogo, acho que a equipa esteve francamente bem, criou ocasiões claras de golo e concedeu poucas oportunidades. Jogámos bem, mas sofremos dois golos, um deles surgiu depois de um ressalto e o outro num deslize no final. No geral continuamos a jogar bem, mas falta-nos consistência tanto no ataque como na defesa.



O Sporting defronta o Midtjylland esta quinta-feira, às 20h00, em Alvalade.