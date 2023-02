O treinador do Sporting, Ruben Amorim, reforçou esta quarta-feira que a Liga Europa não é a «tábua de salvação» da época 2022/23 para o Sporting. Os leões perderam a final da Taça da Liga para o FC Porto, estão fora da Taça de Portugal e, na I Liga, estão a 15 pontos do líder Benfica, no quarto lugar.

«Não é a tábua de salvação. Sei que gostaríamos sempre de ganhar um título. Este ano está mais difícil, mas no final deste ano poderemos fazer o balanço da época e dos últimos três anos em que estamos cá e de certeza que pode haver isto: o FC Porto pode ganhar dois campeonatos, o Sporting um e os outros nenhum. Quando digo os outros, é o Benfica e o Sp. Braga, neste caso, que esta na luta pelo título. Ou então pode ganhar um cada um, dos três grandes. Ou então até o Sp. Braga pode ter um campeonato e depois podem fazer esse balanço», referiu Amorim, em conferência de imprensa, não escondendo que a época está «muito aquém dos objetivos e nada vai salvar».

«Nem ganhar a Liga Europa vai salvar o que fizemos no campeonato, porque temos uma responsabilidade a ter no campeonato, campeonato que não acabou. Vamos deixar fazer o balanço no fim, isto não é a tábua de salvação, não vai salvar o planeamento da outra época», prosseguiu.

«O que temos de fazer é olhar, ganhar o jogo e planear as coisas com tempo, como temos vindo a fazer. Como fizemos no passado. Não foi o facto de irmos à Liga dos Campeões que fez com que nós não vendêssemos os nossos melhores jogadores, antes pelo contrário. Eu não sei o que vai acontecer, nem quero pensar nisso. Estamos todos aqui a lutar pela vida, principalmente o treinador e estamos a planear esse futuro metendo o Chermiti, metendo o Fatawu e mesmo quando é difícil para as pessoas entender. E eles merecem no treino. Já estamos a salvaguardar essa não entrada na Champions, talvez com os miúdos a ganhar mais experiência», concluiu.

O treinador dos leões disse ainda que chegar à Liga dos Campeões 2023/24 via campeonato ou ganhando a Liga Europa «é difícil» das duas maneiras, mas que a equipa pode controlar mais o seu «futuro» na prova europeia do que propriamente no campeonato.

«Eu acho que das duas maneiras é difícil, podemos é sempre fazer melhor e acho que, como nós controlamos o nosso futuro na Liga Europa, tudo é possível, enquanto no campeonato, mesmo ganhando todos os jogos, temos de esperar que os outros percam. Não dependemos de nós. Na Liga Europa, é uma eliminatória, depois outra e alguma coisa pode acontecer, mas neste momento queremos é ganhar este jogo, preparar o Chaves e por aí fora», afirmou.

O Sporting-Midtjylland, da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, está agendado para as 20 horas de quinta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.