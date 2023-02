Luís Figo acredita que o jovem avançado Youssef Chermiti vai ter sucesso ao serviço do Sporting.

De acordo com o antigo internacional português, também ele formado nos leões, o que o jogador tem mostrado desde que se estreou pela equipa principal dos leões deixa «água na boca».

«É mais um produto da grande formação que tem o clube. Cada jovem tem a sua etapa e os seus anos de evolução, por isso, é bom que com uma idade tão jovem já tenha essa experiência e oportunidade de jogar na primeira equipa. De certeza dará muitas alegrias ao Sporting», afirmou.

Sobre o desempenho do Sporting na presente temporada, o antigo atleta, de 50 anos, considera que a saída de jogadores para clubes com maiores recursos financeiros é inevitável.

«Este ano é mais difícil depois de o Sporting ter conseguido o título de campeão [em 2021]. É sempre complicado para um clube que forma [jogadores] competir com os grandes clubes na Europa. Acho que tem sido feito um bom trabalho em termos desportivos, conciliado com as necessidades financeiras. Por isso, temos de continuar a ser otimistas», disse Figo.

Questionado sobre a forma como Frederico Varandas, tem gerido o clube no que diz respeito às transferências, Luís Figo reconhece a dificuldade que há em manter uma política equilibrada durante o processo.

«O mais difícil na vida é o maldito equilíbrio e o que acontece no desporto e no Sporting, é que trabalha com as condições que tem, a matéria-prima e as necessidades financeiras», disse, frisando a importância da próxima eliminatória da Liga Europa com os dinamarqueses do Midtjylland. «É sempre importante continuar numa prova europeia, não só em termos de prestígio, como do ponto de vista financeiro».