Rafael Leão, internacional português do Milan, aplaudiu o golo de Youssef Chermit ao FC Porto nas redes sociais, referindo-se ao jovem avançado do Sporting como o seu «irmão gémeo».

O jovem avançado, nova aposta de Ruben Amorim, já tinha sido determinante na vitória do Sporting sobre o Vizela (1-0), na ronda anterior, e, no último domingo, voltou a marcar, já em período de compensação, na derrota dos leões no clássico com o FC Porto (1-2).

Foi este segundo golo que levou Rafael Leão a comentar nas redes sociais. «Youssef Chermiti, o meu irmão gémeo», escreveu o avançado em inglês.

Um comentário gerou muitas interações no Twitter, a começar por adeptos do Sporting a exigirem que o avançado pague a dívida ao clube, mas também de adeptos do Milan a pedirem-lhe que renove, bem como outros do Manchester United para que seja reforço na próxima época.