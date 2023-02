Antonio Adán foi o porta-voz da equipa do Sporting na véspera do duelo com o Midtjylland, do playoff para os oitavos de final da Liga Europa. O guarda-redes espanhol refletiu sobre o seu desempenho esta temporada e assumiu os erros que cometeu em alguns jogos.



«Se mereço jogar? Essa pergunta é para o mister. Considero que a época está a ser irregular para todos. Sinto-me bem, fisicamente estou bem. Podemos apontar dois grandes erros ao longo da época, assumo-os com total responsabilidade. Tenho mais de 110 jogos pelo Sporting. Há que colocar tudo em perspetiva, assumir os erros pontuais que cometi, mas considero e não quero mudar a opinião de ninguém, estou a um grande nível e vejo-me com confiança e força para continuar a jogar», referiu, em conferência de imprensa.



O guardião, de 35 anos, recusou apontar a Liga Europa como a salvação da época leonina. «Não é o único objetivo [a época]. Faltam muitos jogos e muitas coisas por fazer. Temos coisas por conseguir. Procuramos ter consistência no que respeita aos resultados. Respeitamos todos os adversários, mas acho que temos uma grande equipa e confio em todos os meus colegas. Estou certo que amanhã, tal como mostrámos antes, vamos ser capazes de dar uma boa imagem», defendeu.



Apesar da temporada aquém, Adán lembrou que «são mais as vezes em que se perde do que as que se ganha» tanto no futebol como na vida, lemrbrando que em alta competição tudo pode mudar num ápice.



«Na vida são mais as vezes em que se perde do que aquelas em que se ganha. No futebol também é assim. Há três dias sofremos uma derrota dura e agora temos uma nova oportunidade. O futebol muda de um momento para o outro. Temos de tentar manter o Sporting no caminho das vitórias o mais tempo porque isso vai ajudar a equipa a crescer assim como os jogadores mais jovens. Estamos a fazer as coisas bem e no caminho certo apesar dos resultados», concluiu.





O Sporting defronta o Midtjylland esta quinta-feira, às 20h00, em Alvalade.