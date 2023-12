O Sporting encerrou a fase de grupos da Liga Europa com uma vitória contundente em Alvalade sobre o Sturm Graz por 3-0.

Viktor Gyökeres inaugurou o marcador aos 40 minutos e Gonçalo Inácio, lançado em jogo no início da segunda parte, bisou com golos aos 61 e 71 minutos.

O Sporting fechou o Grupo D no segundo lugar com 11 pontos, menos três do que a Atalanta.