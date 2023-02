O futebolista do Sporting, Matheus Reis, apontou esta quarta-feira à necessidade de corrigir erros e melhorar a «agressividade» para o duelo com o Midtjylland, na Dinamarca, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

«O que faltou foi mais agressividade nos duelos, espero que possamos corrigir e fazer um jogo mais bem conseguido», começou por dizer Matheus Reis, em conferência de imprensa de antevisão, ao início desta tarde, em alusão ao empate da primeira mão em Alvalade, na passada quinta-feira (1-1).

«Todos os jogos vemos os lances, os erros cometidos e foi isso: pouca agressividade, no último terço rodámos muito a bola e temos de corrigir, chegar lá, manter a posse, fazê-los correr e ser mais agressivos para fazer o golo», afirmou, admitindo que a Liga Europa é «um grande objetivo».

«Sim, é um grande objetivo na época, estando na Europa e sabemos que estamos a jogar no Sporting, um clube grande, que precisa de vencer jogos e vamos para lá focados em passar a eliminatória», antecipou, falando ainda do golo apontado por Sebastián Coates no final do jogo caseiro, que empatou a eliminatória.

«Na verdade, vejo com bons olhos aquele golo que conseguimos. Não vejo [ndr: o empate] como uma derrota, vejo com bons olhos, aquele golo deixou tudo em aberto para chegar lá e trazer a qualificação. Acho que é isso, acreditar mais em nós, no nosso potencial, em tudo o que estamos a construir. Às vezes não conseguimos resultados e a confiança diminui, começamos a desconfiar, mas temos de continuar o nosso trabalho, focados, corrigir os erros e trabalhar», referiu, ainda.

O Midtjylland-Sporting joga-se a partir das 17h45 de quinta-feira, em Herning, na Dinamarca. O eslovano Ivan Kruzliak é o árbitro do encontro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.