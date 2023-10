Horas após a vitória em Faro, o Sporting iniciou a preparação para o duelo contra a Atalanta, da segunda jornada do grupo D da fase de grupos da Liga Europa.



De acordo com a nota no site oficial dos leões, os titulares frente ao Farense fizeram o habitual trabalho de recuperação pós-jogo enquanto os restantes trabalharam normalmente às ordens de Amorim. Segundo foi possível apurar, Coates começou o processo de recuperação à lesão muscular sofrida no São Luís.



O Sporting joga contra a Atalanta às 17h45 da próxima quarta-feira, em Alvalade.