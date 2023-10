O plantel principal do Sporting realizou nesta terça-feira mais um treino de preparação para a deslocação ao reduto do RKS Rakow, na terceira jornada do grupo D da Liga Europa.

Ruben Amorim tem todo o plantel à disposição.

Os leões voltam a treinar em Alcochete na quarta-feira de manhã, seguindo depois viagem para a Polónia. A partir das 21 horas (hora local), Ruben Amorim e um jogador farão a antevisão do encontro no Zagłębiowski Park Sportowy.

O RKS Rakow-Sporting realiza-se na quinta-feira, a partir das 17h45.