O Sporting treinou esta quarta-feira na máxima força, na véspera da receção ao Arsenal, primeiro jogo dos oitavos de final da Liga Europa que está marcado para as 17h45 de quinta-feira. Daniel Bragança foi o único ausente num dia especial para Fatawu que hoje festeja 19 anos.

O treino começou com muita animação, com os jogadores a formarem um corredor para assinalar o aniversário do jovem ganês que teve de se sujeitar às «maldades» dos companheiros.

Nos primeiros quinze minutos a que a comunicação social teve acesso, foi também possível assinalar as presenças de Dário Essugo e Mateus Fermandes.

Ao final da tarde, pelas 19h30, o treinador Ruben Amorim vai apresentar-se em conferência de imprensa, no Estádio de Alvalade, para fazer a antevisão do jogo com o líder da Premier League.